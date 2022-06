Overwatch 2 in un nuovo video che ci racconta le origini di Junker Queen

Pochi giorni dopo aver rivelato il nuovo eroe di Overwatch 2, la tanto attesa Junker Queen, Blizzard Entertainment ha lanciato un nuovo corto animato per il personaggio, il primo in più di tre anni. (L'ultimo è stato il cortometraggio "Reunion" con protagonisti Ashe, Cassidy ed Echo del novembre 2018).

Il corto animato di Junker Queen, "The Wastelander", racconta come Odessa "Dez" Stone ha rivendicato il trono di Junkertown e chi ha dovuto eliminare per stabilire il suo dominio. Il cortometraggio offre anche un accenno ai retroscena, mostrando che la regina e la sua famiglia sono state esiliate da Junkertown quando Odessa era solo una bambina. Nonostante ciò, non si tratta di una storia particolarmente cupa: Junker Queen è qui per vendicarsi, ma non uccide direttamente Mason Howl, Junker King, per assicurarsi la corona.

"The Wastelander" offre un'occhiata al kit di Junker Queen, tra cui il suo magnetico coltello da lancio, la sua pesante ascia e il suo fucile, oltre alla sua abilità finale. Potrebbe anche esserci un assaggio di una futura skin per Junker Queen, dato che il suo aspetto differisce leggermente da quello del gioco.

Junker Queen sarà giocabile nella prossima beta di Overwatch 2 e al lancio del gioco come titolo free-to-play il 4 ottobre. Overwatch 2 arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Polygon.