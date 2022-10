Overwatch 2 vittima di attacchi DDoS al lancio

Overwatch 2 èstato appena lanciato e il gioco ha già dovuto affrontare alcuni gravi problemi ai server a causa di attacchi DDoS (distributed denial of servce). Blizzard ha confermato che il suo team sta attualmente lavorando per risolvere questi problemi, che causano la caduta della connessione dei giocatori.

Anche il presidente di Blizzard, Mike Ybarra, è intervenuto su Twitter per confermare che il gioco ha subito attacchi DDoS di massa e che gli sviluppatori di Blizzard stanno lavorando per risolvere il problema.

Lo studio ha confermato che questi attacchi DDoS sono la causa del messaggio di errore "Unexpected Server Error" che i giocatori si trovano ad affrontare quando cercano di giocare a Overwatch 2.

Overwatch 2 è appena stato lanciato e ha sostituito essenzialmente Overwatch originale, che diventerà ingiocabile. Il gioco, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE

[#OW2] We're aware that some players are encountering an Unexpected Server Error message when attempting to sign in. This is actively being worked on. Thank you for your patience!