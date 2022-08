Pentiment ha una data di uscita. L'RPG di Obsidian sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC e console

Obsidian Entertainment ha annunciato che Pentiment, il suo adventure narrative RPG ambientato nella Baviera del XVI secolo, arriverà su PC e Xbox il 15 novembre.

Come prevedibile, Pentiment sarà disponibile su PC Game Pass e Xbox Game Pass al momento dell'uscita. Per coloro che non sono abbonati a questi servizi, il gioco è attualmente in vendita su Steam.

Nel corso di Pentiment, i giocatori assumeranno il ruolo di Andreas Maler, "un artista itinerante molto intelligente che rimane coinvolto in una serie di omicidi e scandali che si estendono per 25 anni nella città fittizia di Tassing e nell'Abbazia di Kiersau".

I giocatori dovranno fare delle scelte nel corso del gioco, che daranno forma alla vita di Andreas. Ciò include aspetti quali il suo percorso di studi e il suo stile di vita complessivo, nonché "il modo in cui indaga sugli omicidi che si verificano intorno a lui".

Ci sarà anche l'opportunità di giocare in modalità "silenziosa" e di fare cose come cercare nella "biblioteca dell'abbazia a tarda notte per esaminare documenti segreti". Infine, è stato confermato che il titolo avrà la traduzione in italiano.

Secondo le parole di Obsidian: "ogni decisione e accusa che Andreas prende porta con sé conseguenze che avranno un impatto sull'affiatata comunità per le generazioni a venire".

Fonte: Eurogamer.net.