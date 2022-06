Pentiment 'più simile ad Oxenfree e Night in the Woods che a Disco Elysium' per il director

Pentiment è il nuovo gioco di Obsidian Entertainment che è stato rivelato all'Xbox e Bethesda Game Showcase e finora ha avuto un'accoglienza positiva. Ambientato nel XVI secolo, il gioco di avventura narrativa parla dell'artista Andreas Maler che lavora nello scriptorium dell'Abbazia di Kiersau. Sfortunatamente, rimane coinvolto in una serie di omicidi e starà a lui interograre i sospettati.

Secondo quanto riportato, tutte le scelte spetteranno al giocatore che saranno in grado di scegliere il suo stile di vita ed il suo background oltre a cosa dovrà fare ogni giorno.

Anche se diverse voci riportano il gioco simile a Disco Elysium, il director del gioco Josh Sawyer è di diverso avviso: "Qualcosa che è venuto fuori molto è l'idea che Pentiment sia come Disco Elysium o ispirato a Disco Elysium. Questo è vero solo nel senso che Disco Elysium è un grande gioco e fonte di ispirazione in senso lato" ha affermato Sawyer.

“Pentiment è molto più simile a Night in the Woods, Oxenfree o Mutazione con elementi di gioco di ruolo leggeri e una narrativa ramificata. Ho un enorme rispetto per ciò che ha realizzato Disco Elysium, ma non voglio che la gente pensi che Pentiment sia un gioco simile".

