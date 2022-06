Pentiment di Obsidian e Xbox avrà la traduzione in italiano

Tra il gran numero di progetti trapelati per Xbox negli ultimi mesi, durante l'evento Xbox & Bethesda Games Showcase abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino a Pentiment, il nuovo titolo sviluppato da Obsidian, che arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo novembre.

Pentiment è un gioco completamente narrativo che ci porterà nel medioevo, più precisamente nella Baviera del XVI secolo, per mano di Andreas Maler, artista errante che lavora nell'Abbazia di Kierseau. Questa storia promette di essere molto interessante e, fortunatamente, i giocatori di lingua italiana potranno godersela dal momento che Pentiment sarà tradotto in italiano al momento del lancio.

Come abbiamo potuto vedere dal trailer mostrato all'evento, Pentiment avrà solo dialoghi e non voci. Ad ogni modo la notizia della traduzione italiana è stata data proprio da Obsidian attraverso il suo account Twitter ufficiale.

We have heard it asked many times so here you go: Pentiment will be localized into German, French, Italian, Spanish, Brazilian Portuguese, and Polish at launch.



Other languages including Russian, Japanese, and Simplified Chinese will come post-launch.