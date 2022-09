Perfect Dark sembra ancora lontano: diversi sviluppatori avrebbero abbandonato The Initiative a causa di problemi 'culturali'

La storia di The Initiative, che sta lavorando al reboot di Perfect Dark insieme a Crystal Dynamics, diventa sempre più complicata con il passare del tempo. Dopo l'abbandono del progetto da parte del game director Dan Neuburger, sono emerse notizie di numerose altre partenze. Queste sarebbero dovute a disaccordi con la struttura dello studio.

Alcuni volevano assumere personale, mentre altri volevano rimanere più piccoli e "costruire una sorta di giochi indie di alta qualità", secondo Jez Corden di Windows Central. Sembrava che coloro che sono rimasti con The Initiative fossero soddisfatti della prima ipotesi e che le cose andassero bene.

Tuttavia, con un altro colpo di scena, Andy Robinson di VGC ha rivelato che "l'ondata di partenze è davvero il segnale di un problema". Parlando con "molti dipendenti attuali ed ex", il giornalista ha rivelato che la configurazione "multi-studio" non ha causato problemi, poiché c'è sempre stata "l'intenzione di collaborare con uno sviluppatore esperto". Invece, "molti sembravano avere problemi con la leadership di The Initiative".

"Credo che l'ingresso a bordo di Crystal Dynamics sarà positivo per il progetto, anche perché si tratta del vecchio team di Darrell Gallagher, capo dello studio. Ma il numero di messaggi che ho ricevuto suggerisce che ci sono stati sicuramente problemi culturali". Ha anche detto che pochi "hanno incolpato direttamente la dirigenza di Xbox" e che "la dice lunga il fatto che molti responsabili di The Initiative si siano trasferiti in altri studi Xbox".

FTR, I've spoken to many current and former employees stating that the flood of departures very much is sign of a problem. Not with the multi studio setup - it was always their intention to partner with an experienced dev - but many seemingly had issues with Initiative leadership https://t.co/QyXN03K9je — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 5, 2022

I believe Crystal Dynamics coming on board will be positive for the project, partly because it's studio head Darrell Gallagher's old team. But the number of messages I have received suggests there have definitely been cultural issues there. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 5, 2022

FTR few I spoke to directly blamed Xbox leadership, and I think it speaks volumes that many Initativie leads have moved to other Xbox studios — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 5, 2022

Non è chiaro quali siano questi problemi "culturali". Secondo quanto riferito da più fonti a Robinson a marzo, Crystal Dynamics è essenzialmente a capo del progetto. Non si sa come questo possa influire sui problemi di leadership di The Initiative, ma sembra che ci sia qualcosa di più di quanto suggerito dalla recente dichiarazione di Matt Booty, boss di Xbox Game Studios.

Perfect Dark è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita.

