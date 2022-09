Perfect Dark aveva una modalità di scansione facciale che però è stata eliminata

Apparentemente l'acclamato sparatutto in prima persona Perfect Dark di Rare aveva una funzione tagliata chiamata "Perfect Head Mode", il cui filmato è emerso recentemente online per la prima volta. Questa modalità avrebbe consentito ai giocatori di scansionare i propri volti utilizzando la Game Boy Camera, al fine di caricare una versione a bassa risoluzione della loro somiglianza sulle guardie presenti nel gioco.

La modalità Perfect Head è stata eliminata dalla versione finale a causa di problemi tecnologici, ma sarebbe stato sicuramente interessante da vedere. Ora sono emersi nuovi filmati che ci consentono di dare un migliore sguardo su quuesta funzionalità tagliata.

La clip offre una visione abbastanza precisa di come doveva funzionare il processo di acquisizione e caricamento, quali opzioni erano disponibili e come sarebbe stata la faccia scansionata nel gioco. Insomma, qualcosa da non perdere assolutamente.

Footage from E3 1999 showcasing #PerfectDark on the #N64’s “Perfect Head” mode, which would have enabled you to scan your face into the game! pic.twitter.com/urS1okokah — Kode-Z (@Musical1250) September 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

E' in cantiere il reboot di Perfect Dark presso The Initiative: alcuni report però non sono molto incoraggianti.

Fonte: Eurogamer