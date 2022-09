Perfect Dark, smentiti i problemi di sviluppo.

Dopo la notizia dei problemi sullo sviluppo di Perfect Dark qualche mese fa, qualche esponente di spicco delle aziende si è sempre esposto per smentirle e anzi parlare di come il progetto vada avanti come stabilito.

Ieri a parlare e stato niente popò di meno che il capo di Microsoft Game Studio Matt Booty, che ha specificato che su Perfect Dark non c’è nulla di cui preoccuparsi:

Matt Booty talks how we make games are evolving. The idea of a single team under one roof doesn't happen that often anymore.



He also disspells the rumors of The Initiative/Crystal Dynamics partnership, meaning that there are problems with Perfect Dark. pic.twitter.com/9efX70qYZW