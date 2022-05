Perfect Dark, The Initiative e Crystal Dynamics collaboreranno anche dopo l'acquisizione da parte di Embracer

Questa mattina Embracer Group ha annunciato di acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal e così anche una serie di IP di successo tra cui Tomb Raider e Deus Ex.

Per quanto riguarda Crystal Dynamics, sappiamo che sta collaborando assieme a The Initiative sullo sviluppo di Perfect Dark. Ora questa acquisizione modificherà qualcosa riguardo a questa collaborazione? A tal proposito ha risposto proprio The Initiative.

Attraverso un tweet sull'account ufficiale della società, The Initiative ha dichiarato: "Siamo entusiasti di vedere Crystal Dynamics compiere questi prossimi passi con il loro studio. I nostri team hanno fatto grandi progressi nella creazione di Perfect Dark insieme come partner di sviluppo congiunto e continueremo questo lavoro con loro nel prossimo capitolo".

We’re excited to see Crystal Dynamics take these next steps with their studio. Our teams have made great progress in building Perfect Dark together as co-development partners, and we will be continuing this work with them in their next chapter. https://t.co/9gG2VGUV8u