Perfect Dark, lo sviluppo 'procede bene' secondo Jez Corden

Xbox ha mostrato diversi giochi in uscita quest'anno o nel 2023 durante il suo ultimo evento. Tuttavia ci sono diversi titoli di cui non si hanno avuto più informazioni, tra cui Perfect Dark. Il gioco, che ha iniziato lo sviluppo presso The Initiative, è ora sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics, che è stata recentemente acquisita da Embracer Group.

Ora, dopo tante voci e speculazioni che puntavano sulla possibilità che stessero sorgendo problemi nello sviluppo del titolo, un nuovo leak chiarisce che lo sviluppo di Perfect Dark in realtà sta andando molto bene.

È stato Jez Corden di Windows Central a dare la notizia. Come ha spiegato, "qualcuno" lo ha contattato e gli ha detto che lo sviluppo di Perfect Dark sta andando "davvero bene". L'insider non ha chiarito chi possa essere quel "qualcuno", ma si può presumere che si tratti di qualche membro del team di sviluppo del titolo.

Perfect Dark segna il ritorno della leggendaria saga sparatutto. Originariamente sviluppato da Rare, questo nuovo capitolo, che sarà un soft reboot della saga, promette di aggiornare le radici di Perfect Dark al livello dei giochi più contemporanei, con il budget e l'investimento di un titolo AAA.

Fonte: Pure Xbox