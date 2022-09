I videogiochi AAA creati da un solo studio sono 'un lontano ricordo' per Matt Booty di Xbox

Molto è stato detto dai fan e dai media sulla partnership con gli sviluppatori, indipendentemente dal fatto che lo sviluppo sia stato apparentemente difficile. Molti erano preoccupati per cosa significasse per The Initiative e cosa significasse per il progetto di conseguenza. Ora sembra che Xbox stia vedendo questa partnership come il futuro, almeno secondo gli ultimi commenti fatti dal boss di Xbox Game Studios Matt Booty.

In una recente sessione di domande e risposte al PAX West, a Booty è stato chiesto della natura dei vari rinvii di gioco che l'editore ha subito, dell'impatto dei blocchi COVID-19 e altro ancora. Ha citato altri fattori importanti come l'attuale struttura dello studio.

“Il modo in cui realizziamo i giochi si sta evolvendo...L'idea di un'unica squadra sotto lo stesso tetto non capita più così spesso. Userò un esempio: il nostro team Perfect Dark a Santa Monica, The Initiative”, ha discusso Booty. "Abbiamo appena stretto questa grande collaborazione con Crystal Dynamics e ho letto online, 'Oh, questo deve significare che c'è un problema o qualcosa del genere', è tutto il contrario invece".

La scena dello sviluppo è in continua evoluzione, specialmente in quest'era di blocco post-COVID-19 dove le società di gaming stanno cercando nuovi modi di creare. A tal proposito sempre Booty ha dichiarato che il suo sogno è di vedere IA fare il lavoro di un tester di giochi in futuro.

Fonte: VGC