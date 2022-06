Pokémon e Pikachu vengono usati come icone dal Partito Comunista in Giappone

In Giappone è iniziata la stagione delle elezioni e come succede anche nel resto del mondo, tante figure politiche iniziano la propria campagna elettorale con comizi, volantinaggio, stand e molto altro.

Tuttavia nella terra del Sol Levante, celebrità o volti famosi non affiancano i politici, poiché in genere si tende a separare l'intrattenimento dalla politica. Insomma, i politici che lottano per le elezioni vagano per le strade da soli con i propri assistenti, cercando sostenitori sia da una parte che dall'altra.

Va da sé quindi che la scelta di inserire dei Pikachu da parte di Saeko Umemura per ottenere voti sta facendo il giro del web. Umemura è stata vista fare un discorso fuori dalla stazione di Tokorozawa nella prefettura di Saitama, con il suo entourage che includeva Pikachu.

Il tutto è abbastanza surreale poiché Umemura fa parte del Partito Comunista Giapponese, mentre Pikachu è il volto di una delle aziende più redditizie del pianeta. Ciò che salta all'occhio tuttavia è che il costume di Pikachu in realtà non è originale, quanto un'imitazione.

Fonte: SoraNews24