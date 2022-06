Pokémon Scarlatto e Violetto avranno un mondo aperto da esplorare e una modalità co-op a 4 giocatori

Come promesso, Nintendo ha pubblicato nella giornata di ieri il secondo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto rivelando un sacco di informazioni sull'imminente gioco Pokémon di nona generazione. La più grande rivelazione è stata come Scarlatto e Violetto saranno le prime avventure cooperative di Pokémon, con supporto per un massimo di quattro giocatori.

I giochi Pokémon hanno in genere una connettività online limitata, di solito limitando il gameplay multiplayer allo scambio e alla battaglia. Pokémon Scarlatto e Violetto, tuttavia, introdurranno per la prima volta la modalità cooperativa per quattro giocatori.

Anche il vasto mondo aperto potrà essere esplorato nella sua interezza senza ostacoli. "Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi giochi di ruolo open world della serie Pokémon", ha dichiarato The Pokémon Company. "Man mano che vi godete i tratti distintivi della serie - incontrare, collaborare, combattere, allenare e scambiare Pokémon - potrete immergervi in un'avventura evoluta".

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva su Nintendo Switch dal 18 novembre 2022.

Fonte: Eurogamer