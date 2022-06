Resident Evil 4 Remake: ecco la modella che darà il volto ad Ashley

La modella olandese di Instagram Ella Freya ha confermato di essere la modella e/o l'attrice che si cela dietro Ashley nel remake di Resident Evil 4.

Il tanto atteso remake di Resident Evil 4 è stato finalmente annunciato con un trailer di debutto che mostra il protagonista Leon Kennedy mentre cerca Ashely Graham.

Poco dopo la pubblicazione del trailer, la modella Freya ha confermato di essere dietro la nuova Ashley che appare nel trailer. Ha scritto: "quando ho visto il trailer, ho quasi pianto. Sono così felice in questo momento. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore".

Ha poi aggiunto: "sono così felice di entrare a far parte della famiglia di RE".

Freya è una modella che gestisce un account Patreon e Instagram. Occasionalmente trasmette in diretta streaming i videogiochi sul suo canale YouTube.

È probabile che Freya abbia prestato le sue sembianze solo al progetto di RE4, come accaduto con la modella russa impiegata per la base di Jill Valentine di Resident Evil 3.

L'originale Ashely di Resident Evil 4 del 2005 era basata sulla modella Brooke Elizabeth Mathieson e doppiata dall'attrice Carolyn Lawrence.

Presentato giovedì durante lo State of Play, il remake di RE4 uscirà il 24 marzo 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC via Steam. Il gioco supporterà anche PlayStation VR2.

Secondo Capcom, il remake di Resident Evil 4 conserverà l'essenza del gioco originale, pur "introducendo un gameplay modernizzato, una trama reimmaginata e una grafica vividamente dettagliata".

"Siamo entusiasti di poter finalmente parlare di Resident Evil 4!" ha scritto il produttore di Capcom, Edvin Edso.

"Resident Evil 4 è un remake del gioco del 2005. Alla sua uscita, Resident Evil 4 ha rivoluzionato il franchise con il suo nuovo stile di gioco che combinava azione, sparatorie ed elementi di gestione delle risorse, stabilendo così lo standard per i futuri titoli di Resident Evil".

"Questa volta il gioco è stato sviluppato per ottenere una qualità all'avanguardia per un survival horror adatto al 2023, pur conservando l'essenza del gioco originale. Il nostro obiettivo è far sì che il gioco risulti familiare per i fan della serie, ma allo stesso tempo che dia una sensazione di freschezza".

"Questo è stato fatto reimmaginando la trama del gioco mantenendo l'essenza della sua direzione, modernizzando la grafica e aggiornando i controlli a uno standard moderno".

Resident Evil 4 del 2005 è il gioco di Capcom con la valutazione più alta di tutti i tempi, secondo il sito di aggregazione di recensioni Metacritic, con vendite per un totale di 10,4 milioni di copie su varie piattaforme.

Fonte: VGC.