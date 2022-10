Resident Evil 4 Remake avrà più o meno la stessa durata del gioco originale

Capcom è stata criticata dai fan quando si è trattato di tagliare i contenuti dei suoi remake di Resident Evil. Non è stato il caso di Resident Evil 2, che ha incluso tutti i momenti chiave del gioco originale e ha persino aggiunto alcuni contenuti, ma alcuni segmenti sono stati tagliati da Resident Evil 3 Remake.

Dato che Resident Evil 4 è un titolo molto amato, i fan sono preoccupati per quello che potrebbe essere incluso o meno nel prossimo remake.

Anche se non ci sono dettagli precisi su cosa sarà incluso nel remake di Resident Evil 4, il producer Yoshiaki Hirabayashi ha assicurato a PCGamer che la durata del nuovo gioco sarà più o meno la stessa dell'originale.

"Quando abbiamo iniziato la produzione di RE4 abbiamo analizzato ciò che le persone ritenevano buono [nei remake di RE2 e RE3] e ciò che avrebbe potuto essere fatto meglio. Ad esempio, il tempo di gioco di RE4 è circa lo stesso del gioco originale".

Gli ultimi trailer di Resident Evil 4 Remake hanno mostrato un gioco che si attiene molto alle sue radici.

"Questa volta il gioco è stato sviluppato per raggiungere una qualità all'avanguardia per un survival horror adatto al 2023, pur conservando l'essenza del gioco originale", ha dichiarato in precedenza Capcom. "Il nostro obiettivo è far sì che il gioco risulti familiare ai fan della serie, ma allo stesso tempo dovrà fornire una sensazione di freschezza. Per farlo, abbiamo reimmaginato la trama mantenendo l'essenza della sua direzione, modernizzato la grafica e aggiornato i comandi a uno standard moderno".

Resident Evil 4 Remake arriverà su PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 24 marzo 2023.

Fonte: Wccftech.