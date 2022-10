Resident Evil 4 Remake: nel trailer c’è un dettaglio molto triste

Resident Evil 4 remake sarà differente dal titolo originale, sia dal punto di vista situazionale che dal punto di vista del gameplay. I fan del gioco, che si concentrano su dettagli che di solito sfuggono ai comuni mortali, hanno notato un dettaglio nell’ultimo trailer davvero triste: secondo quanto si vede nel video infatti non sarà possibile per Leon salvare “Hewie”, il cane intrappolato nella tagliola presente nelle prime fasi di gioco.

Nel titolo originale i player incontrano un cane catturato da una trappola per orsi. I giocatori potranno scegliere se salvarlo o meno. In caso di liberazione Hewie, come chiamato amichevolmente dai fan della serie il cane, aiuterà Leon nello scontro con El Gigante, distraendo il mostro.

A differenza del capitolo originale, in Resident Evil 4 Remake si incontrerà Hewie quando ormai sarà già troppo tardi, come mostrato anche dalla clip di IGN tirata fuori dal gameplay trailer.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non si spiega questa scelta di Capcom. Forse una modifica alla storia che porterà in seguito a salvare il cane in altro modo? Lo scopriremo solo pad alla mano. Resident Evil 4 Remake è atteso il prossimo 23 Marzo 2023 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC