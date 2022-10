Resident Evil 4 Remake tra video gameplay e story trailer mostra tutto il suo terrificante mondo

Capcom ha tenuto questa notte un Resident Evil Showcase, un evento che ha lasciato i fan con due nuovi trailer di Resident Evil 4 Remake. La nuova versione di questo amato capitolo verrà lanciato il 24 marzo su PS5, Xbox Series X/S, PC e PS4, una versione che era già stata confermata il mese scorso e di cui è stato annunciato oggi che avrà un aggiornamento gratuito next-gen.

Uno dei nuovi trailer di Resident Evil 4 Remake è un trailer per la storia del gioco, che si concentra sul mostrarci come sono cambiati alcuni dei momenti e dei filmati più iconici del gioco originale.

Oltre a questo ne è stato pubblicato un altro incentrato esclusivamente sul gameplay del remake di Resident Evil 4. Il video si compone di alcuni minuti, con filmati che evidenziano come il gioco sia stato aggiornato senza trascurare l'essenza dell'originale. Vengono inoltre sottolineate le nuove abilità di Leon S. Kennedy, così come l'importanza di sistemi fondamentali come l'inventario o l'acquisto e la personalizzazione delle armi.

Infine, Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake è ora disponibile per il preordine in diverse edizioni, tra cui una standard, una Deluxe Edition (con outfit, armi speciali e una mappa del tesoro) e una Collector's Edition fisica che include un action figure di Leon, uno steelbook, un artbook e un sacco di contenuti bonus.