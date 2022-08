Resident Evil 7 era stato pensato inizialmente come un gioco live service con microtransazioni

Capcom voleva originariamente che Resident Evil 7: Biohazard fosse un gioco live service con multiplayer online e microtransazioni, ha rivelato il suo produttore esecutivo.

In una nuova discussione con Shinji Mikami sul canale YouTube ufficiale di Biohazard, Jun Takeuchi ha spiegato come Capcom stesse facendo pressione sul team di sviluppo per implementare tali funzionalità nel gioco, fino a quando a Takeuchi è stato chiesto di unirsi al progetto e ha scartato questi piani.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare a Resident Evil 7 siamo tornati a discutere di 'che cos'è l'horror?'

"Ne ho parlato molto con [Koshi] Nakanishi, il director di Resident Evil 7: 'Allora, che cosa facciamo?' Ne avevamo parlato anche prima di iniziare a lavorare a Resident Evil 7, in realtà".

"E proprio in quel periodo c'è stata una grande spinta da parte di Capcom, una grande spinta di marketing, che diceva: "Dobbiamo fare i giochi che i giocatori chiedono".

"Quindi ci veniva detto 'fai questo, fai quello', era davvero difficile per i director all'epoca. 'Multiplayer online', 'contenuti scaricabili'. 'Giochi come servizio!' 'Microtransazioni!' Fate un gioco di Resident Evil che risponda a tutte queste esigenze!".

"Davvero, c'erano tante richieste... Alla fine è intervenuto il nostro presidente,[Kenzo] Tsujimoto. A quel punto aveva sentito parlare di tutti i tentativi falliti. Questo è uno dei momenti indimenticabili per me".

"Era il 4 gennaio, il primo giorno lavorativo del nuovo anno. Il presidente mi chiamò nel suo ufficio. 'Resident Evil 7 è in pessime condizioni. Takeuchi-kun, intervieni e aiuta a realizzarlo!". È così che sono finito a lavorare su Resident Evil 7".

Takeuchi ha spiegato che quando si è unito al team ha spinto per arruolare Nakanishi come director del gioco, poi ha cercato di rimuovere le caratteristiche live service e le microtransazioni che Capcom stava cercando di implementare.

"Per prima cosa abbiamo deciso che le radici di Resident Evil sono nell'horror. Ne abbiamo parlato molto. L'idea del multiplayer è stata abbandonata abbastanza rapidamente. Se fossimo riusciti a metterla insieme in modo appropriato, avremmo potuto creare un gioco multiplayer horror emozionante, ma non avevamo nessuna buona idea e quindi l'abbiamo accantonata".

"Siamo andati avanti fino ad arrivare al peggior incubo del marketing: un normale gioco horror per giocatore singolo. Ecco cosa abbiamo ottenuto".

Il gioco è stato un successo di critica travolgente, con un punteggio di 86 su Metacritic.

A giugno, Resident Evil 7 - insieme ai remake di Resident Evil 2 e 3 - ha ricevuto aggiornamenti current-gen per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Ogni aggiornamento include nuove funzionalità, tra cui il supporto al 4K, framerate migliorato e ray tracing.

Fonte: VGC.