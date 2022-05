Xbox Game Pass a fine mese dirà addio ad alcuni giochi

Microsoft ha annunciato i prossimi titoli in arrivo su Xbox Game Pass per la seconda metà di maggio. Tuttavia come sempre, altri giochi lasceranno il servizio in abbonamento.

I primi due giochi sono NHL 20 e Farming Simulator 19. Anche se questi giochi usciranno presto, l'ultimo titolo NHL, NHL 22, è stato recentemente aggiunto a Game Pass, mentre l'ultimo gioco di Farming Simulator, Farming Simulator 22, arriverà su Game Pass il 19 maggio. Un altro titolo in uscita da Game Pass il 31 maggio è Knockout City, ma le persone possono continuare a giocare a partire dal 1° giugno quando il gioco adotterà un nuovo modello di business free-to-play .

In uscita dal 31 maggio ci sono anche Resident Evil 7, Spellforce 3: Soul Harvest, Superhot Mind Control Delete e Yes, Your Grace. Da ora fino alla fine del mese, gli abbonati a Game Pass possono acquistare questi giochi con uno sconto del 20% come vantaggio della loro iscrizione.

Ecco l'elenco dei titoli che lasceranno il catalogo il 31 maggio.

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console, ePC)

Knockout City (Console e PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console, e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console, e PC)

Yes, Your Grace (Cloud, Console, e PC)

Fonte: Xbox Wire