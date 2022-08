GTA 6 potrebbe tornare al passato con DLC ed espansioni single-player

Ogni notizia dedicata a GTA VI ha un certo peso specifico, soprattutto quando si tratta di cambiamenti delle strategie di Rockstar. GTA Online è una miniera d'oro senza fine eppure, il nuovo capitolo del franchise potrebbe vedere il ritorno del DLC dedicati solo ed esclusivamente al single player.

GTA VI, secondo le parole del CEO Strauss Zelnick, sarà un nuovo punto di riferimento per tutto il settore videoludico e dunque, anche questi contenuti aggiuntivi non sono da prendere alla leggera.

Tutto nasce da GTAForums, dove l'insider Tez2 ha comunicato come Rockstar stia pensado a contenuti rilasciati nel tempo, nello stesso modo in cui venivano fatti uscire prima del boom di GTA Online. Tutti i contenuti saranno ideati prima dell'uscita del gioco ufficiale e c'è chi ipotizza l'aggiunta di nuove città o isole (il che si sposerebbe con la vociferata ambientazione caraibica), come accaduto per Cayo Perico o North Yankton.

La cosa interessante è che molte di queste novità deriverebbero da elementi scartati per GTA V, messi da parte appunto dalla versione online, per cui ci sarebbe del lavoro pregresso da poter sfruttare.

