Sherlock Holmes The Awakened Remake in sole 6 ore ha superato l'obiettivo di finanziamento su Kickstarter

Sherlock Holmes The Awakened, un remake del crossover tra Sherlock Holmes e Lovecraft del 2006, ha infranto il suo obiettivo Kickstarter in 6 ore. Frogwares ha annunciato la campagna crowdfunding nella giornata di ieri spiegando che "l'invasione russa della nostra patria, l'Ucraina, ha sollevato una delle sfide di produzione più difficili che abbiamo mai affrontato".

“Poiché questa guerra non ha una fine prevedibile in vista, ora stiamo lavorando attorno a questa nostra nuova realtà. Per quelli di noi nella squadra che non prestano servizio nell'esercito o con varie organizzazioni di aiuto umanitario, l'unico modo per reagire è continuare a creare la nostra squadra".

La pagina Kickstarter è stata pubblicata ieri con un obiettivo di € 70.000. Dopo sole sei ore l'obiettivo è stato portato a termine: nel momento in cui vi scriviamo sono stati raccolti 96.145 euro.

Sherlock Holmes: The Awakened punta attualmente al lancio su PC, PlayStation, Xbox e Switch nel 2023.

Fonte: Dualshockers