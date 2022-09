Frogwares permette ai backer di Sherlock Holmes di scrivere un messaggio sulle bombe indirizzate ai russi

La guerra in Russia e Ucraina è costata la vita a migliaia di persone e ha paralizzato la vita di milioni di persone, che hanno dovuto fuggire o adattarsi a vivere in una zona di guerra. Ciò include molti studi di sviluppo di videogiochi, come Frogwares, i creatori di The Sinking City e la serie Sherlock Holmes.

Nonostante risiedano a Kiev, una città lontana dal fronte, l'instabilità della situazione li ha portati a rivolgersi a Kickstarter per avere un aiuto nello sviluppo del loro nuovo gioco, il remake di Sherlock Holmes: The Awakened, previsto per febbraio 2023.

Alcuni dipendenti di Frogwares si sono arruolati nell'esercito e ora dalle forze armate ucraine è arrivata una richiesta inaspettata: un'unità di artiglieria chiede ai fan di Frogwares di scrivere un messaggio...che sarà scritto sul guscio di un proiettile di artiglieria.

A few days till Sherlock Holmes The Awakened Kickstarter ends.



KS🔗https://t.co/ogZIQH7sUN



To help out, our friends in the 24th Separate Assault Battalion will write a custom msg of your choice on 152mm howitzer shell. Just ♥️ and 🔁this tweet and we'll pick 3 random winners.🧵 pic.twitter.com/SP91PccYaq