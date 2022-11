Sherlock Holmes - The Awakened tra follia e misteri nel primo gameplay trailer

Frogwares ha fornito una prima occhiata a Sherlock Holmes: The Awakened con un trailer gameplay.

Per coloro che si erano persi la notizia in precedenza, questo è un remake uscito originariamente ben oltre un decennio fa. Frogwares ha finito per assicurarsi i finanziamenti per il progetto su Kickstarter. Ora, grazie al canale YouTube IGN possiamo dare uno sguardo più da vicino al lavoro che sta creando il team.

Descritto come un crossover tra Lovecraft e Sherlock Holmes - The Awakened vi mette di fronte ai leggendari miti di Cthulhu. Indagate su una serie di misteriose sparizioni, apparentemente legate a un culto oscuro che adora un dio antico. Qualunque sia il loro piano, dovete porre fine o affrontare conseguenze indicibili. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sherlock Holmes - The Awakened non ha ancora una data di uscita precisa, ma la sua finestra di lancio è programmata per febbraio 2023.