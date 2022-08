Sherlock Holmes The Awakened Remake in un primo trailer, avviata la campagna Kickstarter

Ci siamo. Frogwares ha pubblicato il primo trailer in-engine di Sherlock Holmes The Awakened Remake. Inoltre, il team ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare questo nuovo gioco di Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes The Awakened è una storia oscura, ispirata a HP Lovecraft, infusa con l'arco narrativo di un giovane Sherlock Holmes che affronta il suo primo grande caso una volta stabilitosi a Londra. Ecco tutte le caratteristiche chiave di questo remake in arrivo.

Nuovi modelli grafici e asset

Nuove animazioni

Nuovi filmati

Meccaniche di gioco di indagine aggiuntive

Riscrivere la storia per collegare il caso da The Awakened a uno Sherlock più giovane

Amplificare la storia di come Watson e Holmes sono diventati così vicini

La storia del caso viene riscritta

Missioni secondarie aggiuntive

Nuove registrazioni di voice over in inglese e traduzioni in più lingue

Miglioramento complessivo dell'interfaccia utente

Passaggio alla telecamera prospettica in terza persona

Caratteristiche aggiuntive per l'interfaccia utente

Per adesso non c'è ancora una data di uscita precisa per Sherlock Holmes The Awakened Remake. Se volete contribuire a finanziare il gioco cliccate qui.

Fonte: Gematsu