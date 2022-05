Silent Hill è al centro dei rumor e intanto Konami annuncia lo skateboard ufficiale di Silent Hill 4

Negli utlimi giorni la rete è stata letteralmente invasa dai rumor sul possibile ritorno di Silent Hill.

Si è parlato di un potenziale remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team e il noto leaker Dusk Golem ha condiviso quelle che sarebbero delle immagini appartenenti a uno dei nuovi progetti legati alla serie.

Nonostante i numerosi rumor, però, al momento non possiamo confermare il ritorno dell'amata serie horror.

Mentre le indiscrezioni su Silent Hill hanno acceso la discussione, Konami ha pensato fosse il "momento giusto" per annunciare lo skateboard ufficiale di Silent Hill 4.

Molti potrebbero pensare che l'annuncio dello skateboard sia un buon segno per quanto riguarda il vero e proprio ritorno della serie, come del resto sembrerebbe un buon segno il fatto che Konami continui a vendere con successo il merchandise legato alla serie.

Tornando a Silent Hill 2 Remake, come già detto i rumor indicano che sarà sviluppato da Bloober Team. Lo studio non ha voluto commentare le indiscrezioni, con il CEO che ha invitato i fan a rimanere sintonizzati per scoprire i progetti futuri del team.

