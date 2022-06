Sonic Frontiers nonostante il feedback dei fan non verrà rinviato

Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, in seguito alla condivisione di alcuni filmati di gioco di Sonic Frontiers, diversi fan hanno creato su Twitter l'hashtag #DelaySonicFrontiers, chiedendo al team di rinviare il gioco perché secondo loro non pronto.

Ora durante una recente intervista, Takashi Iizuka director dello studio Sonic Team ha detto la sua: "Non è una cosa poi così sorprendente. Ci rendiamo conto che tutti stanno semplicemente reagendo ai video che hanno visto, e poiché non capiscono cosa sia questo nuovo gameplay, lo stanno paragonando ad altri giochi che già conoscono. Questo nuovo sistema di gioco in sé è qualcosa che in realtà non esiste in nessun altro titolo comparabile, quindi speriamo davvero che da qui fino al lancio possiamo davvero spiegare cosa cambia nel gameplay di questo nuovo gioco".

"Se le persone verranno alla Gamescom o al Tokyo Game Show, potranno dare uno sguardo a quell'esperienza pratica per giocare e capire di cosa si tratta. Perché in questo momento stiamo solo guardando video di persone che reagiscono a quello che credono che sia il gioco".

Secondo Iizuka il team è soddisfatto così com'è del gioco: "Frontiers è in fase di sviluppo ora, e in realtà abbiamo fatto molti test di gioco con il nostro pubblico, che sarebbe in quella fascia demografica di qualcuno che giocherebbe a un gioco di Sonic e si divertirebbe", ha risposto. "Dai nostri risultati di test di gioco, abbiamo ascoltato i commenti, ma abbiamo anche ricevuto molti ottimi feedback da persone che valutano il gioco e dicono, 'Mi sono divertito molto giocando a questo gioco, gli darei come un punteggio di 80 o 90 punti su 100'".

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PC e console nel corso del 2022.

Fonte: VGC