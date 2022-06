Sonic Frontiers delude? Molti fan chiedono un rinvio con l'hashtag #DelaySonicFrontiers

Come già accennato nei giorni scorsi, il reveal del gameplay del nuovo Sonic Frontiers non sembra aver colpito nel segno. Il nuovo stile, tendente al realismo, e lo sposare la moda dell'open world sembra non siano piciuti al pubblico che con l'hashtag #DelaySonicFrontiers hanno espresso il loro disappunto su quel famoso video di sette minuti.

Sono bastati quei sette minuti (molto probabilmente anche molto meno) per far scatenare sull'incolpevole IGN che ne ha curato l'anteprima, una pioggia di dislike su YouTube (circa 50000) oltre, a diversi commenti sparsi per il web, con Twitter protagonista.

Tra le lamentele più segnalate, oltre alle critiche sullo stile, vi sono quelle legate alle animazioni e alla tipologia di movimento di Sonic, molto vicina a quella vista nei due film ma che mal si sposa col videogioco (considerando i classici slanci). C'è anche chi chiede una demo a SEGA per dare più facilmente feedback al team di sviluppo.

Molti ricordano come qualcosa di simile fece cambiare il design di Sonic nel primo lungometraggio, ma qui si parla di qualcosa di molto diverso. Come segnalato daSven Joscelyne, fondatore del sito Sonic Stadium e anche direttore editoriale globale di IGN, "#DelaySonicFrontiers non funzionerà perché, per me, la preoccupazione principale riguarda il suo intero concetto e approccio al gameplay; un ritardo per eliminare i bug e aggiungere contenuti non risolverà questo problema". Insomma, è proprio la struttura che sembra non piacere e ovviamente, cambiarla, non è possibile.

