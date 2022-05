Sony compra Bungie ma l'FTC apre un'indagine sull'acquisizione

Stando a quanto emerso, la Federal Trade Commission sta aprendo un'indagine sulla prevista acquisizione di Bungie da parte di Sony, segnando un notevole aumento della supervisione federale sulle fusioni tra aziende di videogiochi durante un periodo di importante consolidamento del settore.

Secondo le fonti di The Information, la scorsa settimana la FTC ha iniziato a cercare maggiori informazioni sull'accordo in un'indagine che potrebbe potenzialmente ritardarne la chiusura di sei mesi o anche di più. Sebbene una data di chiusura non sia stata annunciata, The Information riporta che potrebbe essere posticipata all'inizio del 2023.

Secondo quanto riferito, l'FTC si concentra sulle preoccupazioni che Sony potrebbe essere motivata a impedire a società e servizi concorrenti, come Xbox, di accedere a giochi di Bungie come Destiny 2. Ciò significa esaminare quanto sia popolare Destiny e se una possibile restrizione danneggerebbe in modo significativo i concorrenti di Sony e creare violazioni dell'antitrust. Sebbene Sony si sia impegnata pubblicamente a mantenere i giochi Bungie multipiattaforma, la sua capacità di limitare sia i titoli attuali che futuri è motivo di preoccupazione per l'antitrust.

Scoop: 🎮 🕵️‍♀️The FTC is diving deeper into the video game industry, opening a probe of Sony's $3.6b deal for Bungie, the studio behind first person shooter Destiny. It follows the in depth investigation of Microsoft's $69b deal for Activision Blizzard.https://t.co/aHqhLrzvD4 — Josh Sisco (@joshua_sisco) May 5, 2022

Questa indagine rappresenta un altro passo nell'approccio più aggressivo della FTC verso potenziali problemi antitrust nel settore dei videogiochi. Sebbene sia consuetudine che la FTC esamini grandi affari, le importanti acquisizioni negli ultimi tempi e la dimensione crescente di tali accordi sembrano aver indotto un maggiore controllo.

Ad esempio, a febbraio, i report suggerivano che la FTC stesse indagando in modo simile sulla prevista acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per determinare se avrebbe danneggiato consumatori, partner o concorrenti.

Fonte: IGN.