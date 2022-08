Steam Deck domina le vendite su Steam, Marvel's Spider-Man al secondo e al terzo posto

SteamDB ha aggiornato i dati i vendita ed è emerso che il PC/console portatile di Valve, Steam Deck, è il prodotto più venduto su Steam.

La classifica tiene conto degli hardware e dei software, e in seconda e terza posizione troviamo l'apprezzato Marvel's Spider-Man di Insomniac/Nixxes.

La versione rimasterizzata di Spider-Man occupa due posti nella top 10 perché la piattaforma sembra classificare in modo diverso i pre-order e le copie piazzate dopo l'uscita.

Stesso discorso vale per Cult of the Lamb, che occupa le posizioni 4 e 6.

Qui di seguito, potete vedere la top 10:

Steam Deck Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farthest Frontier Cult of the Lamb Two Point Campus Stray Cyberpunk 2077 Guilty Gear Strive Season Pass 2

Per chi ne volesse sapere di più su Spider-Man per PC, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: SteamDB.