Super Mario il film, parla Chris Pratt: 'La mia voce sarà diversa da qualsiasi cosa abbiate mai sentito'

Facendo eco a osservazioni simili da parte del produttore del prossimo film di Super Mario la cui produzione è iniziata lo scorso autunno, l'attore Chris Pratt - che darà la voce all'idraulico baffuto - ha dichiarato in una recente intervista che la sua interpretazione sarà "diversa da qualsiasi cosa tu abbia mai sentito". Parlando con Variety per promuovere la sua prossima serie Amazon Prime Video The Terminal List, Pratt ha anche accennato brevemente al film Nintendo.

"Ho lavorato a stretto contatto con i registi per provare alcune cose e sono arrivato a qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e non vedo l'ora che le persone vedano e ascoltino", ha detto Pratt. "È una narrazione con voce fuori campo animata. Non è un film live-action. Non indosserò un completo da idraulico che corre dappertutto. Sto fornendo una voce per un personaggio animato, ed è aggiornato e diverso da qualsiasi cosa abbiate già sentito nel mondo di Mario".

A novembre, il CEO di Illumination Chris Meledandri ha definito "fenomenale" la voce di Pratt per Mario, aggiungendo che "non vede l'ora che la gente la senta". Meledandri, che è italo-americano, ha anche detto a Deadline questa settimana che: "Quando le persone ascolteranno le esibizioni di Chris Pratt, le critiche contro Pratt come persona non italiana svaniranno, forse non del tutto... le persone amano esprimere opinioni".

Per adesso non c'è una data di uscita precisa per il film di Super Mario, ma sappiamo che dovrebbe arrivare ad aprile 2023.

Fonte: The Gamer