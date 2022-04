Super Mario Sunshine ma in versione GBA è l'incredibile illustrazione di un artista

Super Mario Sunshine, l'iconico platform 3D con protagonista l'iconico e baffuto idraulico di Nintendo e originariamente pubblicato per GameCube nel 2002, ottiene uno spettacolare demake in pixel art. Vi siete mai chiesti come sarebbe stato questo gioco se fosse uscito su Game Boy Advance?

Ebbene l'artista Hut ha concretizzato questa idea, pubblicando un'illustrazione davvero adorabile. L'artista ha scelto l'iconico Borgo Delfino per adattare il titolo a due dimensioni e con un'estetica molto diversa rispetto alla versione originale. Ovviamente dovete tenere a mente che si tratta di una semplice illustrazione e, quindi, non esiste un tipo di demo giocabile per questo Super Mario Sunshine in 2D.

Qui di seguito potete dare uno sguardo all'illustrazione, ma se vi piace il lavoro di Hut, potete fare un salto sul suo profilo poiché è possibile trovare tantissime illustrazioni spettacolari con protagonisti Sonic o The Legend of Zelda tra gl altri.

Mario Sunshine except it's one of those weird GBA ports that's kinda like the game but isn't pic.twitter.com/gNtjaSQvFw — hut (@huttaburger) April 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Super Mario sarà protagonista di un nuovo film che recentemente tuttavia è stato rinviato al 2023.

Fonte: Nintendo Life