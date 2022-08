Super Smash Bros. Ultimate e MultiVersus in un video confronto di Digital Foundry

Ci sono stati molti picchiaduro "ispirati" a Super Smash Bros. Ultimate, e l'ultimo arrivato è MultiVersus di Warner Bros. con eroi iconici e personaggi come Superman, Batman, Wonder Woman, Bugs Bunny e Tom & Jerry.

Gli esperti di tecnologia di Digital Foundry non hanno resistito e hanno deciso di fare un video confronto per vedere come questo nuovo gioco si comporta rispetto al capolavoro di Masahiro Sakurai. Il gioco si trova già di fronte a un'enorme battaglia in salita, considerando quanto Smash Bros. sia stato perfezionato nel corso degli anni, ma ora scopriamo se il gioco può davvero competere con il titolo di Nintendo.

Digital Foundry fa notare come il combattimento prenda naturalmente in prestito molte idee dal moveset di Smash Bros. ma le meccaniche e il flusso del combattimento non sono "così stretti" come quelli di Smash Bros. Su tutta la linea, il gioco gira a 60 fps eguagliando le prestazioni di Super Smash Bros. Ultimate.

Ci sono molti altri confronti nel corso del filmato, con DF che si addentra in un'analisi più dettagliata intorno ai 10 minuti:

Nelle notizia correlate, abbiamo scoperto che la Stagione 1 di MultiVersus e Morty sono stati rinviati.

Fonte: Nintendolife.