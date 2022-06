Tekken 7 supera i 9 milioni di unità vendute, la serie a quota 53 milioni

Un altro anno, un altro risultato impressionante proveniente da Tekken 7, poiché l'ultimo capitolo della leggendaria serie di giochi di combattimento 3D ha superato i 9 milioni di vendite totali dal suo lancio nel lontano 2015. Questa notizia è stata annunciata dal director del gioco Katsuhiro Harada attraverso Twitter.

La continua crescita di Tekken 7 è da tenere conto, se si considera che questo gioco è arrivato per la prima volta nelle sale giochi sette anni fa, continuando il suo percorso verso l'alto man mano che i nuovi titoli dello stesso genere sono usciti. È stato solo l'anno scorso, nel 2021, che Tekken 7 ha festeggiato 7 milioni di vendite, dimostrando che lo slancio del titolo picchiaduro non rallenterà presto.

Non solo, ma come riporta Harada sempre all'interno del suo tweet, la serie Tekken ha venduto in totale oltre 53 milioni di copie, un traguardo senza dubbio di degna importanza.

"TEKKEN7" had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series.



「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe