Tekken 8 suggerito da Bandai Namco con un teaser

Bandai Namco ha apparentemente pubblicato un breve teaser per Tekken 8.

Durante il torneo di giochi di combattimento Evo 2022 dello scorso fine settimana, il publisher ha rivelato un trailer che annunciava un aggiornamento gratuito per Tekken 7, oltre a notizie sulle finali del gioco.

Tuttavia, il trailer si è concluso con un breve teaser che mostrava la scena in cui Kazuya fa cadere Heihachi dal bordo di un precipizio alla fine del primo Tekken.

Il trailer si è concluso con un sorriso di Kazuya, poi lo schermo è passato a un rendering molto più realistico di Kazuya, con la scritta "Get Ready".

Il director di Tekken, Katsuhiro Harada, è poi apparso brevemente sul palco dell'Evo salutando il pubblico.

Harada the funniest mfer on earth,



DUDE ANNOUNCED TEKKEN 8 IN THE FUNNIEST WAY, SHOWS UP & DIPS pic.twitter.com/ucA9mLROBR