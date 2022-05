The Callisto Protocol in dirittura d'arrivo? 'E' quasi ora di mostrare' l'horror del papà di Dead Space

Il CEO di Striking Distance Studios, Glen Schofield, ha condiviso una concept art realizzata per The Callisto Protocol, che raffigura quello che sembra essere uno dei nemici che ci troveremo ad affrontare nel nuovo lavoro del papà di Dead Space.

Ma è la didascalia del tweet l’elemento più importante: Schofield sottolinea che “E’ quasi ora di mostrarvi il gioco vero e proprio. Non vedo l’ora”.

Non c’è ancora una data specifica per The Callisto Protocol, ma sappiamo che è ancora previsto per il 2022 su current gen e PC, dunque è anche appropriato mostrare dei segmenti di gameplay per poter dare all’utenza un quadro più completo di ciò che l’aspetta. Il tweet è riuscito nel suo intento: comunicare ai giocatori che molto presto vedremo qualcosa di concreto.

Going through some of the concept art from our incredibly talented art team for @callistothegame today. It's almost time to show you the real thing. Can't wait. pic.twitter.com/lHbxbQGndC — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) April 29, 2022

Schofield è appassionato d’horror e di sci-fi, e il desiderio di tornare a plasmare un gioco del genere si faceva sentire da molto tempo. L’annuncio della data d’uscita, poi, potrebbe arrivare da un momento all’altro – come in un horror! – per cui è bene essere preparati.

