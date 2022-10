The Callisto Protocol avrà una modalità Performance per un orrore a 60 FPS

A seguito della controversia con Gotham Knights e A Plague Tale: Requiem, Striking Distance Studios ha confermato una modalità opzionale a 60fps in The Callisto Protocol.

In un momento in cui il dibattito si concentra sul gameplay a 30fps di Gotham Knights e Requiem, i responsabili di The Callisto Protocol hanno condiviso un breve messaggio sui social media.

Oltre a confermare che The Callisto Protocol arriverà il 2 dicembre come programmato e non sarà posticipato al 2023 come ipotizzato da alcune fonti non ufficiali, Striking Distance Studios ha confermato l'esistenza di una modalità performance a 60fps.

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Questa modalità sarà probabilmente un'alternativa alla modalità 4K di alta qualità, che funzionerà a 30 fps in base al modo in cui l'azienda ha formulato l'annuncio. Ciò consentirà al giocatore di scegliere tra horror con maggiore impatto visivo o movimenti più fluidi nella prigione del terrore.

Fonte: GameRant