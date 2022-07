The Callisto Protocol svela gameplay inedito e nuovi dettagli sullo sviluppo in un nuovo imperdibile video

Glen Schofield, CEO di Striking Distance Studios, ha mostrato un po' di gameplay per The Callisto Protocol, il prossimo horror fantascientifico. In un'intervista con Game Informer, Schofield ha parlato delle origini del gioco. Ovviamente Schofield ha lavorato a Dead Space, mentre era a Visceral Games, e questa è una grande ispirazione per il nuovo gioco.

Schofield parla di essersi preso una pausa e di essersi avventurato nel deserto per disegnare. Parla dei suoi vari schizzi che hanno spinto la sua mente a pensare ad altri mondi. Queste idee si sono poi unite in una luna di Giove e quindi in una prigione.

"Cosa c'è di più spaventoso che essere in una prigione, giusto?" dice Schofield. Il gameplay, nel frattempo, mostra l'eroe sparare attraverso un cupo agglomerato di celle oltre ad una piccola parte di nemici che infesteranno questa prigione. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC e console.

Fonte: GamingBolt