The Callisto Protocol verrà mostrato con gameplay la prossima settimana al Summer Game Fest

Nel giro di un mese ci ritroveremo davanti letteralmente a due Dead Space, in una situazione un po' particolare: da un lato il remake dell'originale prodotto da Motive Studios, dall'altro The Callisto Protocol prodotto da ex Visceral e padri della trilogia originale.

Entrambi però partiranno da basi molto diverse, con il remake figlio dell'approccio dell'originale (seppur con qualche ovvia miglioria) mentre, The Callisto Protocol, dalla deriva action partita con il secondo capitolo e dal trailer mostrato allo State of Play, l'impressione sembra calzare a pennello.

Next Thursday, see the first gameplay demo of @CallistoTheGame when @glenschofield joins @geoffkeighley LIVE at #SummerGameFest



Streaming at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd and live in @IMAX in select cities. pic.twitter.com/hZjt6J2QPF — Summer Game Fest - Live June 9 (@summergamefest) June 3, 2022

Ma finalmente, possiamo anche vedere di più, visto che il Summer Game Fest partirà proprio col nuovo lavoro di Striking Distance Studios, con una demo che ci farà saggiare un po' di gameplay. L'appuntamento è dunque per il 9 giugno alle 20:00 ora italiana.

Sarà interessante vedere come Glen Schofield si sia approcciato a questo titolo dopo che Dead Space 4 venne cancellato da Electronic Arts. The Callisto Protocol è da considerare come suo discendente dopotutto.