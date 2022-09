The Callisto Protocol vanterà una grafica da primato con personaggi quasi fotorealistici

Manca poco per l'uscita di The Callisto Protocol, l'horror erede di Dead Space e che stando alle dichiarazioni del Chief Technical Officer Mark James, di Striking Distance Studios, avrà una grafica impressionante, con i personaggi che saranno tra i migliori mai creati in un videogioco.

Parole pesanti ma stando ai video rilasciati finora, non stentiamo a crederlo. Intervistato da TechRadar, Mark James ha raccontanto della tecnica del titolo ma anche qualche simpatico aneddoto:

"I nostri personaggi sono i personaggi più realistici che vedrai in un gioco", afferma James. “Tanto che quando abbiamo mostrato per la prima volta The Callisto Protocol, tutti pensavano che fosse pre-renderizzato. Eravamo tipo, 'No, è così che appare il nostro personaggio. Ecco come appare Josh [Duhamel, l'attore dietro il personaggio principale del gioco]'.

“Abbiamo una scansione completa, anche i riflessi ray-tracing per i bulbi oculari. Quindi, se guardi negli occhi [del personaggio] nel nostro gioco, puoi vedere la loro ottica riflessa. È un dettaglio davvero minuscolo, ma sono quei piccoli dettagli che in realtà sono importanti per il nostro gioco".

“Il nostro addetto al rendering, Jorge Jiminez, inviava foto di Josh e del rendering digitale [del personaggio principale del gioco], e faceva indovinare alle persone quale era quale. Se la gente pensava che ci fosse qualche differenza, allora si lavorava su quell'area. È così importante per noi che quel realismo sia nel nostro gioco”.

“Se i volti non sono realistici, allora inizi a non credere al realismo nel resto del mondo. Volevamo davvero concentrarci su dove si spende la potenza cerebrale per valutare un'immagine. Puoi ancora vedere una faccia nei nostri nemici", ha detto. “Puoi ancora vedere che sono disgiunti; mutati in modo naturale."

“Vogliamo basare tutte le nostre mutazioni e il nostro orrore corporeo attorno a questa realtà radicata: cosa accadrebbe se un braccio crescesse il doppio o si aprisse un petto!?. I nostri nemici non sono i non morti, non sono alieni, sono umani mutati. Quindi vogliamo mostrare quel cambiamento – sono ancora riconoscibili come umani – e anche quella connessione. Sono i tuoi compagni di prigionia e le tue guardie."

Di sicuro The Callisto Protocol sembra un progetto che poggia su solide basi e potremmo toccarlo con mano a partire dal 2 dicembre, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e console di passata generazione.

Fonte: TechRadar