The Callisto Protocol potrebbe essere più vicino a God of War che a Dead Space

Quando The Callisto Protocol è stato mostrato durante l'evento Summer Games Fest di Geoff Keighley, la scorsa settimana, i fan hanno notato che assomigliava molto a Dead Space, con lo stesso stile e la stessa interfaccia utente, ma anche con più sangue. Ma un gioco d'azione potrebbe essere ancora più vicino a The Callisto Protocol: God of War del 2018.

Uscito un decennio dopo Dead Space, il titolo si è dimostrato molto influente per il modo in cui ha diviso la differenza tra le avventure open world e i giochi d'azione e avventura più lineari. The Callisto Protocol è tra i giochi d'azione che sembrano seguire il suo esempio, con percorsi opzionali ed esplorazione che sembrano molto simili al gioco d'azione di PlayStation.

In un'intervista con IGN al Summer Games Fest 2022, il director di The Callisto Protocol Glen Schofield ha parlato di quelli che definisce "percorsi beta", ovvero percorsi opzionali che per certi versi funzionano in modo simile alle missioni secondarie nei giochi di ruolo.

"Abbiamo aggiunto percorsi beta per l'esplorazione. Ne abbiamo aggiunti molti. Non siete obbligati a farli se non volete, ma ci sono molte cose nascoste nel gioco", ha detto Schofield. "Si impara di più sulla storia, si impara di più sui personaggi. Ad esempio, ogni personaggio ha una storia che si può sviluppare solo per lui. Quindi penso che ci sarà molta più rigiocabilità per questo gioco che per Dead Space".

Come God of War del 2018, sembra che The Callisto Protocol seguirà generalmente un percorso narrativo lineare, ma che ci saranno molti contenuti opzionali per i giocatori che vogliono di più. Schofield afferma che non si aspetta che i giocatori trovino tutti i percorsi beta durante il loro playthrough, il che significa che avranno un sacco di contenuti aggiuntivi da incontrare se decideranno di rigiocare il titolo.

The Callisto Protocol potrebbe risultare più semplice di God of War. Il gioco di Sony presentava percorsi nascosti che portavano a bottini unici, boss segreti come le Valchirie e un semplice sistema di missioni. In The Callisto Protocol, è più probabile che ci si imbatta in una porta che conduce a un percorso inaspettato verso contenuti opzionali. Forse è meno complesso, ma Schofield lascia intendere che ci saranno molti di questi percorsi.

In ogni caso, si tratta di un allontanamento dal design più lineare di Dead Space, che prendeva spunto da Event Horizon e Resident Evil 4 (Schofield dice di aver proposto Dead Space come "Resident Evil 4 nello spazio" e "Resident Evil 4 dove si può camminare mentre si spara").

A tal fine, Schofield ha dichiarato che questa volta The Callisto Protocol non utilizzerà linee guida. Spera che questa decisione "disorienti" i giocatori.

"Penso che l'evoluzione di questo gioco sia che non vi diremo esattamente dove andare. Vi daremo solo dei suggerimenti e cose del genere".

The Callisto Protocol è in fase di sviluppo dall'inizio del 2020, poco dopo la fondazione di Striking Distance Studios. Il suo team comprende diversi veterani di Dead Space, tra cui l'ex produttore esecutivo Steve Papoutsis, l'autore della scena degli occhi di Dead Space 2.

Quando Striking Distance ha annunciato per la prima volta The Callisto Protocol, molti hanno ipotizzato che Schofield avrebbe essenzialmente rifatto Dead Space - un'ipotesi rafforzata dalla recente demo del Summer Games Fest, che all'apparenza sembrava un semplice ritorno sull' Ishimura.

Nella demo, Jacob combatte contro gli zombie (o "biofagi"), esplora corridoi claustrofobici e muore in modi davvero raccapriccianti. Fin qui, tutto sommato, sembra Dead Space. Ma Schofield dice che quando The Callisto Protocol uscirà da questi corridoi, le differenze cominceranno a essere evidenti.

"Gli ambienti sono tutti diversi. Bisogna pensare a come attraversarli", dice Schofield. "All'esterno, c'è un'area in cui non si sa da che parte andare. C'è una tempesta di neve. Bisogna trovare la strada, perdersi un po', e così via. E questo fa parte dell'essere un po' spaventati. È un tipo diverso di paura, no?".

"Penso che le diverse ambientazioni permettano diversi tipi di paura, ma anche diversi modi in cui i nemici si imbattono in voi e diversi tipi di combattimento. Abbiamo cercato di rendere ogni area unica".

L'immagine che inizia a delinearsi è quella di un gioco horror che ha chiaramente il DNA di Dead Space, ma che per il resto prende spunto da giochi molto più moderni.

"Penso che entrerete nel gioco magari pensando a Dead Space, ma quando avrete finito, la storia sarà diversa, i personaggi diversi, l'universo diverso, il modo in cui raccontiamo la storia, che è molto profonda. Il combattimento è diverso, i nemici sono diversi", conclude Schofield.

The Callisto Protocol verrà lanciato il 2 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: IGN.