The Callisto Protocol arriverà anche su PS4 e Xbox One

The Callisto Protocol ha ricevuto alcuni nuovi screenshot e dettagli per gentile concessione del 346esimo numero digitale di Game Informer. Come segnalato da Okami Games in un tweet visibile più in basso, una delle immagini è molto simile a Dead Space in termini di gameplay.

Oltre ad essere sulla buona strada per il 2022 (Krafton ha detto che il titolo uscirà nella seconda metà dell'anno), il gioco survival horror è previsto anche per Xbox One e PS4 insieme alle versioni Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Né il publisher né lo sviluppatore Striking Distance Studios hanno parlato di cross-gen di recente, quindi forse un annuncio ufficiale sarà rivelato più avanti.

Dal punto di vista del gameplay, oltre al combattimento a distanza, ci saranno opzioni per il combattimento corpo a corpo su cui i giocatori potranno fare affidamento. Il protagonista Jacob potrà anche usare le abilità "GRP" per attirare oggetti verso di sé, il che sembra molto simile a Kinesis da Dead Space.

New The Callisto Protocol screenshots via Game Informer.https://t.co/ajTjONVeOa pic.twitter.com/gotxZu5QcM — Okami Games (@Okami13_) May 24, 2022

The Callisto Protocol details from the GI cover story.



- Cross gen confirmed.

- Still on track for 2022.

- Includes both melee and ranged combat.

- Enemies are called Biophages.

- Main character Jacob can use 'GRP' abilities to pull things towards him etc. #TheCallistoProtocol pic.twitter.com/BSYCGyhree — Okami Games (@Okami13_) May 24, 2022

Per quanto riguarda i nemici, si chiamano Biophages. Un'immagine sembra indicare che siano stati creati in un laboratorio all'interno della colonia carceraria di Black Iron.

Fonte: Gamingbolt.