The Chant, l'horror psichedelico mostra tutta la sua cupezza in uno story trailer

Con un trailer pubblicato qualche mese fa, The Chant purtroppo non ha ricevuto nuove informazioni durante la conferenza Koch Media trasmessa il 17 giugno. Però ora ci sono buone notizie dato che il gioco di avventura e horror in terza persona sviluppato da Brass Token e pubblicato dall'etichetta Prime Matter ha finalmente accettato di mostrarsi attraverso uno story trailer.

Il titolo ci invita a seguire la storia di Jess Briars. Dopo essere andata in ritiro spirituale sull'isola di Glory Island per mettere da parte il suo passato, questo personaggio si ritroverà coinvolto in uno strano rituale che andrà storto al punto da provocare la comparsa di creature provenienti da un'altra dimensione chiamata Oscurità e che si nutre delle emozioni negative delle persone.

Secondo Mike Skupa, direttore creativo dello studio canadese, il gioco mira a "sorprendere i giocatori con un mix insolito di cult horror degli anni '70 e spiritualità New Age". A giudicare da questo video, il gioco sembra essere sulla buona strada per arrivarci.

The Chant uscirà questo autunno su PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fonte: Gematsu