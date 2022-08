The Chant in un video gameplay e un piccolo dietro le quinte

Il Future Games Show è iniziato e diversi giochi sono stati mostrati: tra questi c'è The Chant, l'horror di Prime Matter. In questo video possiamo dare uno sguardo al dietro le quinte, a come sono stati sviluppati i vari personaggi utilizzando il motion capture.

"Ambientato in un'isola remota durante un ritiro spirituale. Un pacifico fine settimana si trasforma in un concentrato di terrore dopo che un canto collettivo apre le porte dell'oscurità, una spaventosa dimensione psichedelica che si nutre di energia negativa. Interagisci con i partecipanti al ritiro, districa la complessa storia dell'isola e assisti a terrificanti rivelazioni sul cosmo. Solo tu puoi combattere le creature, far ragionare i sopravvissuti e svelare i misteri di un culto degli anni '70 per invertire il rituale" si legge nella descrizione.

The Chant presenta una commistione di generi, in cui sarà importante anche lo sviluppo del personaggio, in cui bisognerà potenziare fisico, mente e spirito per poter sopravvivere. Il titolo arriverà il 3 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.