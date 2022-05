The Last of Us di HBO replica perfettamente una scena del videogioco

La serie TV di The Last of Us è attualmente ancora in produzione e non sappiamo quando sarà disponibile sul piccolo schermo. Tuttavia a volte compare sui social qualche video che ci mostra il suo work in progress.

I fan ovviamente non vedono l'ora di poter dare uno sguardo a questa serie TV, soprattutto per capire se sarà fedele al videogioco. Anche se per adesso non abbiamo un trailer ufficiale, una breve clip catturata durante le riprese di una scena ci mostrano come, almeno questa, sia riportata fedelmente dal videogioco.

La scena in questione è stata pubblicata dall'utente Twitter HBOsTheLastOfUs e mostra una replica praticamente perfetta di Ellie che si arrampica attraverso una piccola presa d'aria nel muro per aprire una porta di un magazzino, consentendo così a Joel di farsi strada all'interno dell'edificio.

“Ta-da. Voila.”pic.twitter.com/FuPT7ABKWd — The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) May 1, 2022

Ovviamente la visione di questa clip ha suscitato ancora più hype nei fan di lunga data di The Last of Us che sperano di poter dare uno sguardo alla serie TV molto presto.

Fonte: Dualshockers