The Last of Us Part 1 si avvicina: ecco quando sarà possibile effettuare il pre-load

Mancano meno di due mesi al lancio di The Last of Us Part 1 e, nonostante questo, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sul remake. Mentre Sony e Naughty Dog probabilmente riveleranno ulteriori dettagli nelle prossime settimane, altre informazioni sul gioco sono trapelate da altre fonti.

Per esempio, grazie a PlayStationSize, una pagina Twitter che tiene traccia del backend di PlayStation Network e di tutti gli aggiornamenti apportati, sappiamo quando inizierà il pre-load del gioco.

Secondo la pagina, The Last of Us Part 1 sarà disponibile per il pre-load una settimana prima del lancio, come la maggior parte delle esclusive PlayStation first party, il 26 agosto.

🚨 The Last of Us™ Part I



🟧 Pre-Load : August 26

🟫 Launch : September 2



⬜ #TheLastOfUsPartI pic.twitter.com/uKvxhKtnAI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 9, 2022

Secondo un precedente report, il gioco richiederà un minimo di 79 GB di spazio di archiviazione, quasi il doppio rispetto al remaster per PS4.

The Last of Us Part 1 uscirà per PS5 il 2 settembre. Una versione per PC è in fase di sviluppo, ma non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Gamingbolt.