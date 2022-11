The Last of Us, HBO avrebbe svelato la data della serie TV!

Ci sono molti giochi che stanno ricevendo adattamenti in questo momento, ma quello con più clamore potrebbe essere The Last Of Us della HBO ed ora abbiamo potenzialmente una data. Lo spettacolo è ancora più vicino di quanto qualcuno potesse pensare, poiché sembra che sia stato confermato che il suo episodio di debutto sarà presentato in anteprima il 15 gennaio 2023.

Allo spettacolo era stata precedentemente assegnata un'etichetta del 2023. Sebbene si presumesse che significasse all'inizio dell'anno piuttosto che dopo, i fan si aspettavano di vedere la serie TV qualche mese dopo l'inizio del nuovo anno. Per fortuna non sarà così, poiché i fan dei giochi hanno notato la sua data di uscita nascosta in un breve paragrafo su HBO Max.

Si legge in un paragrafo: "Un'anteprima della serie drammatica post-apocalittica basata sul videogioco acclamato dalla critica. Premiere il 15 gennaio". La data non sembra essere stata ancora condivisa tramite nessun canale ufficiale, ma appare in anteprima sul servizio di streaming su cui debutterà.

Ora è praticamente ufficiale e non ci resta che attendere un annuncio sui canali social di HBO.

