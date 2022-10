PlayStation in collaborazione con Naughty Dog e PSS Visual Arts sta costruendo un nuovo studio interno

Sony ha passato molti anni a coltivare studi di sviluppo degni di un piccolo esercito, sia attraverso la crescita interna che attraverso acquisizioni esterne. Sembra che il produttore di console stia attualmente costruendo un nuovissimo studio interno in collaborazione con PSS Visual Arts e Naughty Dog.

Come parte di una lista di lavoro per un senior producer di PlayStation Global, la società ha rivelato che stanno attualmente lavorando alla costruzione di un nuovo studio interno.

“Sony PlayStation sta costruendo un nuovo team di sviluppo di giochi interno in collaborazione con PSS Visual Arts, un pluripremiato gruppo di produzione completo, specializzato in animazione, motion capture, cinematica, arte e scansione. Si tratta della stessa squadra di livello mondiale nota per i suoi contributi al franchise di Last of Us".

Offrendo ulteriori dettagli, l'annuncio afferma che "questo progetto ad alta visibilità è stato sviluppato in collaborazione con Naughty Dog. Anche se attualmente non annunciato, abbiamo una visione chiara di ciò che vogliamo fare. Utilizzando la nostra esperienza esistente e il nostro talento di prim'ordine, garantiremo un'elevata qualità visiva per il gioco e un'esperienza avvincente per i nostri giocatori".

Attualmente non ci è dato ancora sapere che tipo di gioco sia, pertanto non resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.

