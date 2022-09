The Last of Us Part I nel trailer con i riconoscimenti della critica

Dopo che la serie HBO The Last of Us ha ricevuto il suo primo trailer e una finestra di uscita nel 2023, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa specializzata per The Last of Us Part 1.

Come ormai saprete, si tratta di un remake completo del classico del 2013 per PS3, ora disponibile per PS5 e in fase di sviluppo anche per PC. Più in basso potete vedere cosa ne pensano i diversi portali specializzati che hanno recensito il titolo.

Pur mantenendo lo stesso gameplay, The Last of Us Part 1 presenta una grafica splendida e migliorata. Le animazioni sono molto più dettagliate e lo stesso vale per gli ambienti. Anche l'intelligenza artificiale dei nemici è stata migliorata per rendere gli scontri più dinamici. Sono state aggiunte anche diverse caratteristiche di accessibilità, tra cui una nuova funzione che trasmette i dialoghi attraverso il controller DualSense.

Per quanto riguarda il futuro, Naughty Dog sta attualmente lavorando a un titolo multiplayer standalone nell'universo di The Last of Us. Tuttavia, i concept art trovati in The Last of Us Part 1 potrebbero far pensare a una nuova IP basata sul fantasy.

Fonte: Gamingbolt.