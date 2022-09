The Last of Us è serie TV HBO e gioco originale a confronto in un nuovo video

Ieri è stata una giornata importante per i fan di The Last of Us perché grazie al TLOU Day siamo stati in grado di dare uno sguardo al primo lungo trailer per la serie TV basata sull'omonimo gioco di Naughty Dog.

Il giorno dopo, molti utenti continuano a parlare del trailer. E come potrebbe essere altrimenti, dato che sono già usciti paragoni che mettono a tu per tu le scene, i personaggi e i momenti del video con quelli del titolo di Naughty Dog.

Joel passeggia per Boston nelle prime fasi del gioco, poco dopo il prologo in cui tenta di fuggire dalla città con Sarah in braccio, l'incontro con i Clicker, l'aspetto di Tess ed elementi caratteristici che i fan hanno trovato nel gioco, sono presenti anche nel trailer. A tal proposito, ElAnalistaDeBits non ha perso tempo e in un video ha messo a confronto il trailer della serie TV con alcune scene del gioco originale. Quello che possiamo vedere è sicuramente un alto livello di fedeltà che esiste tra la serie ed il videogioco.

La serie TV di The Last of Us non ha ancora una data precisa, ma saremo in grado di vederla il prossimo anno.

Fonte: Wccftech