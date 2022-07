The Last Of Us parte 1: 1,5 milioni di visual per il trailer ma tantissimi dislike.

Dopo tante anticipazioni non desiderate da Naughty Dog che sta lavorando per ammodernare il suo capolavoro uscito tanti anni fa, la software house ha pubblicato un nuovo trailer che mostra lo stato d’arte del suo lavoro.

Attualmente il trailer di The Last Of US Parte 1 ha superato la soglia delle 1,5 milioni di visual su Youtube. Un enorme che preso così com’è lascia ben sperare per quanto riguarda l’interesse dei giocatori nei confronti del remake, eppure non è tutto oro quel che luccica.

(FYI) After 12 hours uploading The Last of Us Part I Rebuilt for PS5 - Features and Gameplay Trailer with over million views, it's youtube like to dislike ratio is currently sitting at 63% liked (73K) and 37% disliked (46K).https://t.co/0XXER0x6TO pic.twitter.com/6nHeTySFPx